На Дону возродят речное пассажирское судоходство

Опубликовано: 9:48, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ростовской области в скором времени будет создана "Судоходная пассажирская компания "Дон", которая возродит некогда процветавшие на реке пассажирские перевозки. Принадлежать она будет Минтрансу Ростовской области.

Ростовская область в скором времени обзаведется собственной "Судоходной пассажирской компанией "Дон", постановление об этом подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и опубликовано на сайте правительства региона.

Уставной капитал новой компании составит 105 млн рублей, а 100% его акций будет принадлежать правительству в лице донского Минтранса. Учредителем компании также выступит министерство транспорта Ростовской области, передает "АиФ-Ростов".

Основная задача, стоящая перед новой компанией – возродить речное пассажирское судоходство по Дону, для чего потребуется восстановить всю инфраструктуру пассажирских перевозок по реке, причалы и причальные стенки, а также закупить пассажирские суда.

Ожидается, что на первых порах компания закупит два речных и морских суда – "Валдай - 45Р" и "Метеор - 120 М".