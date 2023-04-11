На Дону возродят речное пассажирское судоходство

Ростовская область в скором времени обзаведется собственной "Судоходной пассажирской компанией "Дон", постановление об этом подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и опубликовано на сайте правительства региона.
Уставной капитал новой компании составит 105 млн рублей, а 100% его акций будет принадлежать правительству в лице донского Минтранса. Учредителем компании также выступит министерство транспорта Ростовской области, передает "АиФ-Ростов".
Основная задача, стоящая перед новой компанией – возродить речное пассажирское судоходство по Дону, для чего потребуется восстановить всю инфраструктуру пассажирских перевозок по реке, причалы и причальные стенки, а также закупить пассажирские суда.
Ожидается, что на первых порах компания закупит два речных и морских суда – "Валдай - 45Р" и "Метеор - 120 М".