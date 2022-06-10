Племянник Назарбаева получил условный срок

Племяннику первого президента Казахстана Самату Абишу вынесен приговор. Он получил условный срок. Это означает, что бывшем первому заму главы КНБ запрещено покидать страну.

Суд приговорил близкого родственника Нурсултана Назарбаева к крупному, но условному сроку, подробности рассказал глава МВД Казахстана Ержан Саденов.

По его словам, Самат Абиш, работавший первым вице-председателем КНБ Казахстана, получил не реальный, а условный срок.

"[Будет проходить] процедуры - пробационный контроль. В приговоре все это указано, то есть он не должен покидать страну, [а должен] находиться тут, по месту жительства"

– министр

Отметим, что суд над племянником Назарбаева проходил в закрытом режиме. О приговоре сообщили СМИ – по их данным, Абиш приговорен к восьми годам заключения условно.

Напомним, что бывший чиновник обвинялся в превышении полномочий, которое он совершил, по версии следствия, во время беспорядков в январе 2022 года. Тогда президент страны назвал ЧП попыткой государственного переворота. В связи с этим в Казахстане был введен режим ЧП, по просьбе Касым-Жомарта Токаева в страну были введены войска ОДКБ.