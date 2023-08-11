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Пик звездопада Персеиды случится в пятницу вечером

Пик звездопада Персеиды случится в пятницу вечером
© Фото: pexels
Яркие падающие звезды будут озарять небо от заката пятницы и до рассвета субботы. Пик Персеиды приходится на ночь с 11 на 12 августа.

Жители России в ночь с пятницу на субботу смогут провести время, наблюдая яркий звездопад. Этой ночью звездопад Персеиды будет пиковым.

"Условия наблюдения Персеид в 2023 году благоприятные. В ночь максимума Луна не помешает наблюдению метеоров, так как близка к новолунию. По данным Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час"

– Московский планетарий

Луна не помешает смотреть на падающие звезды, однако увидеть шоу метеоров можно будет только при ясной погоде и за городом, где небо не засвечено электрической подсветкой. Оптимальное расстояние от города - 30 км.

Падающие звезды можно будет наблюдать сразу после заката и до самого утра, уточнили специалисты, передает ТАСС.

"Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу. <…> [Это] белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо"

– планетарий

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