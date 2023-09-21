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Песков: переговоры вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении пока не планируются

Песков: переговоры вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении пока не планируются
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле сообщили, что трехсторонних переговоров по разблокировке транспортных коридоров в ближайшее время ждать не стоит. В них участвуют российский, азербайджанский и армянский вице-премьеры.

Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении пока не собираются обсуждать вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Карабахе. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь российского президента.

"Пока нет об этом речи"

– Дмитрий Песков

Он также указал на то, что стороны договорились об активизации контактов, однако по данному вопросу конкретики пока нет.

Стали известны основные итоги встречи в Евлахе

Стали известны основные итоги встречи в Евлахе

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