Песков: переговоры вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении пока не планируются

Опубликовано: 16:42, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кремле сообщили, что трехсторонних переговоров по разблокировке транспортных коридоров в ближайшее время ждать не стоит. В них участвуют российский, азербайджанский и армянский вице-премьеры.

Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении пока не собираются обсуждать вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Карабахе. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь российского президента.

"Пока нет об этом речи"

– Дмитрий Песков

Он также указал на то, что стороны договорились об активизации контактов, однако по данному вопросу конкретики пока нет.