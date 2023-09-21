Песков: переговоры вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении пока не планируются

В Кремле сообщили, что трехсторонних переговоров по разблокировке транспортных коридоров в ближайшее время ждать не стоит. В них участвуют российский, азербайджанский и армянский вице-премьеры.
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении пока не собираются обсуждать вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Карабахе. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь российского президента.
"Пока нет об этом речи"
– Дмитрий Песков
Он также указал на то, что стороны договорились об активизации контактов, однако по данному вопросу конкретики пока нет.