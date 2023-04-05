Песах 2024: еврейский народ встречает день своего рождения

Евреи всего мира сегодня встречают один из самых светлых праздников – Песах. Он отмечается в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства.

Еврейский праздник Песах приходит в мир – он начинается с заходом солнца 22 апреля и будет продолжаться до ночи 30 апреля.

Как следует из Библии, чтобы спасти еврейский народ из египетского плена Господь наслал на жителей Египта "десять казней". Однако фараон отпустил евреев на свободу только тогда, когда во время гибели первенцев погиб его собственный сын.

Спустя некоторое время властитель Египта передумал и отправил за евреями погоню. Однако Господь спас их: перед Моисеем и его народом волны расступились, и по дну они перешли на другой берег, а войско фараона море потопило. В честь обретения евреями свободы и возник праздник Песах.

Во время Песаха запрещено употреблять продукты, возникшие в результате брожения (хамец), они даже не должны храниться в это время дома. Вместо хлеба во время Песаха едят мацу: с одной стороны, это "хлеб бедности", которым евреи питались во время рабства, с другой стороны, именно маца помогла еврейскому народу выжить в пустыне, поэтому ее еще называют "хлеб свободы".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С праздником еврейский народ поздравил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он напомнил о традициях Песаха, которые и сейчас не отличаются от тех, что существовали в древности.

Захарьяев поведал о трапезе, которая проходит в первый вечер Песаха и называется "седер", что переводится как "порядок".

"Пасхальный седер соединяет в себе религиозный и национальный аспекты еврейства. Даже нерелигиозные евреи отмечают седер, ведь он символизирует освобождение еврейских рабов из Египта и начало еврейской нации"

– президент СТМЭГИ

Он напомнил о символическом значении блюд седера: мацы, горькой травы марор или хрена – они служат символом горечи рабства, блюда харосет из измельченных и смешанных орехов и яблок, напоминающее о глине для кирпичей, из которых евреи строили египетские города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Несмотря на горечь марора и харосета, седер – радостная трапеза. Его праздничность определяется четырьмя бокалами вина, которые выпиваются при чтении Агады – небольшой книги, повествующей об исходе из Египта"

– Герман Захарьяев

Он также рассказал о тесно связанном с Песахом празднике 26 Ияра, это День Спасения и Освобождения. Именно на 26 Ияра выпал День Победы 9 мая 1945 года, поэтому дата была выбрана для праздника, который символизирует спасение Красной армией от полного уничтожения в результате Холокосте и создание еврейского государства через три года после Победы.

"Всем, кто празднует Песах и для кого важен этот праздник, я желаю мира, достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества. Пусть в вашей жизни навсегда воцарятся благодать и покой!"

– президент СТМЭГИ