Первый "Валдай" выйдет на маршрут на Дону в первой декаде октября

Опубликовано: 14:58, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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На нижегородской судоверфи в конце сентября стартуют испытания первого пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай", которое будет ходить по Дону.

В донском правительстве озвучили сроки поставки первых пассажирских судов на подводных крыльях, которые будут ходить по реке Дон.

"Ходовые испытания первого донского "Валдая" на предприятии-изготовителе запланированы на 29 сентября, а поставка его компании "Дон" - на шестое октября"

- власти Ростовской области

В ноябре на предприятии в Нижнем Новгороде спустят на воду второе такое же судно, после испытаний оно тоже будет отправлено в Ростовскую область, это будет сделано до нового 2024 года, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, суда "Валдай" строят на нижегородской судоверфи, донским властям два быстроходных корабля, которые смогут перевозить до 40 пассажиров, обойдутся в 334 млн рублей.