Первый транскаспийский грузовой состав вышел в Баку из Пекина

Из столицы Китайской народной республики Пекина в Баку по Транскаспийскому маршруту сегодня отправился первый товарный поезд Китай – Европа, который доставит в столицу Азербайджана запчасти для автомобилей.

Китайские железнодорожники тестируют новый для себя маршрут – сегодня из столицы КНР Пекина по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Срединный коридор) вышел первый грузовой состав со 104 контейнерами, гружеными автозапчастями и механическим оборудованием.

Поезд отправился из пекинского района Фаншань в столицу Азербайджана Баку – он пройдет госграницу на КПП Хоргос и прибудет в казахстанский каспийский порт Актау, где вагоны перегрузят на паром и доставят в порт Алят, и затем по железной дороге - в Баку, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

В целом состав пройдет более 8 тыс км, на то, чтобы доехать до Баку, потребуется около 15 суток. Затем контейнеры будут разгружены – часть из них останется в Азербайджане, а часть будет отправлена в Грузию, Турцию, Сербию и другие страны, рассказали в пекинском отделении Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК).

Как отметили в КГЖК, новое сообщение станет удобным и эффективным сообщением для пекинских предприятий, который оптимизирует их логистические издержки и повысит уровень торгового сотрудничества между Китаем и Азербайджаном.