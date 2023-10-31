Первую мурманскую мечеть создадут на деньги дагестанцев

У мурманских мусульман все же будет своя мечеть – жители Дагестана собрали для покупки здания для нее более 10 млн рублей.

У мусульман, живущих в заполярном Мурманске, в скором времени появится собственная мечеть – помочь единоверцам средствами для покупки здания под нее через благотворительный фонд "Инсан" взялись жители Дагестана.

"Мы завершили сбор средств... 10 млн рублей, которые будут направлены на покупку двухэтажного здания для создания первой мечети в одном из крупнейших городов Заполярья - Мурманске. В ней жители города смогут совершать обязательные для мусульман пятничные коллективные молитвы. В сборе через приложение фонда приняли участие жители Дагестана и других российских регионов"

- директор благотворительного фонда "Инсан" Магомедрасул Магомедов

По заполярным меркам Мурманск – город большой, в нем проживают почти 270 тыс жителей, около 25 тыс из которых – мусульмане. Именно представители исламской организации города и обратились в фонд за помощью, после чего он начал сбор средств, рассказал Магомедов, передает ТАСС.