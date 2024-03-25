Первая театральная студия для детей заработала в Дагестане

В новом учебном году дагестанских мальчишек и девчонок начнут учить актерскому мастерству. Новые для себя навыки ребята смогут получить в первой в республике детской театральной студии.

В Дагестане открыли первую детскую театральную студию. Об этом сказано в Telegram-канале правительства республики.

Студия находится в Русском театре в Махачкале.

"Оснащенная профессиональным звуковым и световым оборудованием в рамках национального проекта "Культура" площадка вмещает в себя 34 посадочных места"

– пресс-служба правительства

Обучение в ней смогут проходить только несовершеннолетние.

"Здесь на современной площадке будут обучаться дети до 17 лет сценической речи, движению и актерскому мастерству"

– премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов

Учеба в студии начнется в сентябре.