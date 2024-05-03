Перспективы расширения военного сотрудничества обсудили Баку и Эр-Рияд

В Саудовской Аравии находится с визитом азербайджанская делегация, возглавляемая начальником Генштаба армии республики. В ходе поездки они встретились с делегацией королевства и обсудили перспективы развития взаимодействия в военной сфере.

В Эр-Рияде состоялась встреча начальника Генштаба армии Азербайджана и начальника Генштаба Вооруженных сил Саудовской Аравии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 8 июля на сайте Минобороны Азербайджана.

"В рамках визита генерал-полковник К. Велиев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генералом Файядом Бин Хамедом Аль-Рувайли. Перед встречей в Генштабе королевства состоялась официальная церемония встречи"

– оборонное ведомство АР

После этого прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Они поговорили о взаимодействии в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

В центре внимания были вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений между армиями двух стран.

Кроме того, стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих обоюдный интерес.