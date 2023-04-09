Опубликовано: 21:11, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Сотрудничество Москвы и Баку, которое и сейчас ведется по множеству направлений, в будущем ждут радужные перспективы. Такой прогноз дал в интервью "Вестнику Кавказа" доцент ИСАА МГУ, эксперт РСМД Павел Шлыков.

Россия и Азербайджан реализуют сотрудничество в самых разных областях, и в дальнейшем оно будет лишь активизироваться, заявил корреспонденту "Вестника Кавказа" доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Павел Шлыков в ходе XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Эксперт охарактеризовал контакты РФ и Азербайджана как многосторонние и разноплановые.

"Азербайджан для нас - очень важная страна, союзник, отношениями с Баку Москва крайне дорожит, особенно в текущей, непростой международной политической ситуации. Перспективы российско-азербайджанского сотрудничества радужные, несмотря на достаточно взрывоопасную ситуацию в регионе Южного Кавказа и стремления некоторых внешних акторов вмешаться в его дела региона", - отметил Павел Шлыков.

Он обратил внимание на то, что РФ и Азербайджан в определенной мере разделяют скептическое отношение к активности, которую проявляют внерегиональные игроки. "И я думаю, что, помимо экономического сотрудничества, политический диалог в этом ключе будет развиваться, и перспективы его позитивные", - сообщил ученый.

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Сотрудничество России и Турции

Эксперт также рассказал о качественном изменении в последние годы российско-турецкого сотрудничества.

Прежде всего, Павел Шлыков обратил внимание на то, что взаимодействие между Россией и Турцией уже давно не сводится только к экономике, как это было в 2000-е годы, - в последнее десятилетие "все рельефнее проявляется взаимодействие в сферах политики, геополитики, региональной безопасности".

Эксперт также отметил очень активное развитие экономического сотрудничества, флагман которого - энергетика. Он напомнил, что взаимодействие в этом секторе уходит корнями еще в середину 80-х годов, к подписанию первого договора о долгосрочных поставках газа в Турцию.

"И эта модель до сих пор работает. Она проложила дорогу для взаимодействия в сфере строительства. Строительные компании стали получать подряды еще в конце 80-х годов, и на сегодняшний день Турция активно работает на внешних рынках в этой сфере, причем Россия находится на первом месте с точки зрения внешних контрактов строительного сектора для Турции", - сообщил ученый.

Павел Шлыков добавил, что в прошлом году экономическое взаимодействие между Россией и Турцией приобрело новые черты. "Турция стала очень важным хабом для параллельного импорта, который идет в две стороны. С одной стороны, Россия ведет закупки через Турцию, с другой - наши не самые добрые партнеры пользуются этим хабом, покупая российские энергетические ресурсы, но через Турцию. Здесь возникает много нюансов, которые содержат в себе как риски, так и существенные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства в экономической сфере", - заключил эксперт.