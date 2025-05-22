Пятница будет выходной для жителей Ингушетии

Жители Ингушетии в предстоящую пятницу, 6 июня, будут отдыхать в связи с празднованием Курбан-байрама – одного из главных в исламе праздника жертвоприношения.

Праздничный день 6 июня будет в Ингушетии нерабочим днем в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"По указу главы республики 6 июня будет нерабочим праздничным днем в честь Курбан-байрама (Ид аль-Адха)"

- пресс-служба Махмуда-Али Калиматова

Праздничный день будет выходным для всех государственных учреждений и предприятий республики, отмечается в указа главы региона, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее о том, что следующая рабочая неделя будет короткой в связи с одним из главных праздников ислама, объявили власти Карачаево-Черкесии и Дагестана. Дополнительный выходной связан с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха).