Вестник Кавказа

На Курбан-байрам в Карачаево-Черкесии объявлен выходной

Верующие в мечети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующая рабочая неделя будет короткой в КЧР. Власти региона объявили 6 июня выходным в связи с праздником Курбан-Байрам.

Жители Карачаево-Черкесии отдохнут в пятницу 6 июня, нерабочий день объявлен главой республики Рашидом Темрезовым.

Дополнительный выходной связан с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

"В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих"

– сообщение

Для тех, кто будет работать в КЧР 6 июня предполагается компенсация в виде предоставления другого дня отдыха.

Отметим, также 6 июня будет нерабочим днем в Дагестане.

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