Вестник Кавказа

Выходной объявлен в Дагестане в честь Курбан-байрама

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
По случаю Курбан-байрама в Дагестане объявлен выходной. Праздник разговения в этом году отмечается 6 июня.

В связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама 6 июня в Дагестане объявлено выходным днем, говорится в постановлении правительства РД.

Документ об установлении выходного дня подписал дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Таким образом, 6 июня в учреждениях и организациях региона рабочего дня не будет.

Уточняется, что указанное постановление ссылается на федеральный закон о свободе вероисповедания и учитывает просьбу республиканского Муфтията.

Стоит добавить, что в республиках Северного Кавказа Праздник жертвоприношения традиционно объявляется выходным днем.

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