Жертвоприношения на Курбан-байрам пройдут в двух местах в Махачкале

В Махачкале выбраны места для совершения обряда жертвоприношения на Курбан-байрам. Праздник Ид аль-Адха в 2025 году выпадает на 6 июня.

Обряды жертвоприношения в Махачкале в дни празднования Курбан-байрама можно будет совершить в специальных местах, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана.

Как заявили в администрации, проведение забоя животных будет организовано на площадках Духовного центра в Ленинском районе по улице Красноярская.

Кроме того, обряд жертвоприношения проведут возле конно-спортивного комплекса "Зебра" в Кировском районе города на Ремесленной улице.

Напомним, Курбан-байрам (Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения) в текущем году последователи ислама будут отмечать 6 июня.