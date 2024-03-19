Пашинян запретил структуры сепаратистов в Армении

Армянский премьер сообщил, что сепаратисты, бежавшие из Карабаха в Ереван, представляют угрозу для безопасности Армении. Он подчеркнул, что не существует никакого "правительства в изгнании".

Об угрозе для нацбезопасности Армении, исходящей от армянских политиков, ранее представлявших сепаратисткий режим в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Вопрос о проблеме, связанной со структурами сепаратистов, был поднят на заседании кабмина. По словам Пашиняна, бежавшие из азербайджанского Ханкенди лица "совершают шаги и действия, которые создают угрозу для нацбезопасности Армении", делают заявления "о каком-то правительстве в изгнании".

"Я хочу четко заявить, чтобы всем было понятно – в Армении есть одно правительство и оно сидит в этом зале"

– Пашинян

Премьер предупредил, что при необходимости будут предприняты соответствующие шаги и меры, чтобы данные круги и лица не использовались внешними силами для создания угроз для Армении.

По его словам, ситуация с экс-сепаратистским режимом - вопрос нацбезопасности страны, а это не должно быть следствием "недочетов" в работе правоохранительных органов.

Слова Никола Пашиняна стали реакцией на интервью, взятое Le Figaro у последнего главаря карабахских сепаратистов Самвела Шахраманян. Шахраманян, в частности, объявил, что под его руководством в Армении действует "правительство в изгнании".