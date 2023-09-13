Парламент Грузии отказался запрещать прямое авиасообщение с Россией

Опубликовано: 18:15, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Петиция с требованиями ввести визы для россиян и отменить прямые рейсы в РФ отклонена грузинскими депутатами. В парламенте назвали и причины, по котором Грузия отказывается вводить санкции против России.

Грузинский парламент не будет даже обсуждать возможность отмены восстановленного ранее прямого авиасообщения с РФ – равно как и введение визового режима для граждан РФ.

Рассматривать соответствующую петицию не стал профильный комитет законодательного органа, хотя под обращением стояли подписи 6 тыс жителей Грузии. За обсуждение документа проголосовали двое его членов – оппозиционеры, против выступили четыре представителя парламентского большинства.

Почему Грузия отказалась ввести санкции против России?

Глава комитета назвал причины, по которым Тбилиси не считает нужным ужесточать политику в отношении РФ.

"У государства есть позиция, что оно не вводит санкции в отношении России, потому что эти санкции будут направлены, в первую очередь, на ущерб экономике нашей страны и затронут граждан нашей страны... Поэтому комитет считает нецелесообразным изучать петицию и подробно ее обсуждать"

– Давид Сонгулашвили

Политик добавил, что эта позиция уже неоднократно комментировалась грузинскими властями.