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Грузия опровергла данные о планах разместить на своей территории военную базу США

Министерство обороны Грузии
© Фото: официальный сайт министерства обороны Грузии
США не предлагали Грузии разместить на ее территории военную базу, сообщает Минобороны Республики. Информацию о наличии такого предложения ранее распространил один из грузинских оппозиционных телеканалов.

Грузии опровергли информацию о том, что Соединенные Штаты обратились к ним с предложением разместить на территории республики военную базу. 

"Указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации"

– Минобороны республики 

Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что в конце 2021 года глава Миноброны США Ллойд Остин обратился к правящей партии "Грузинская мечта" с предложением провести переговоры о размещении базы. Грузинское руководство отказалось от этой идеи, однако данный факт был скрыт "Грузинской мечтой"

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