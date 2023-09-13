Грузия опровергла данные о планах разместить на своей территории военную базу США

Опубликовано: 16:58, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства обороны Грузии

США не предлагали Грузии разместить на ее территории военную базу, сообщает Минобороны Республики. Информацию о наличии такого предложения ранее распространил один из грузинских оппозиционных телеканалов.

Грузии опровергли информацию о том, что Соединенные Штаты обратились к ним с предложением разместить на территории республики военную базу.

"Указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации"

– Минобороны республики

Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что в конце 2021 года глава Миноброны США Ллойд Остин обратился к правящей партии "Грузинская мечта" с предложением провести переговоры о размещении базы. Грузинское руководство отказалось от этой идеи, однако данный факт был скрыт "Грузинской мечтой"