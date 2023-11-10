Парламент Азербайджана: США мешают установлению мира в регионе

Правительство Азербайджана заявило, что действия США мешают мирному урегулированию отношений в регионе. Такая реакция последовала от Милли Меджлис республики в ответ на принятый Сенатом Соединенных Штатов Америки "акт защиты армян".
«Милли Меджлис решительно отвергает принятый в Сенате США акт против Азербайджана и считает его серьезным ударом по двусторонним отношениям. Это (действие США) создает серьезное препятствие усилиям по установлению мира в регионе»
- парламент Азербайджана
В заявлении парламента отмечается, что США придерживаются политики двойных стандартов. В частности, правительство республики напомнило о действиях Вашингтона в отношении Азербайджана во время массовых убийств в Ходжалы. В результате американской поддержки Армении удалось завладеть часть азербайджанских территорий.
«Когда Армения расширила оккупацию против Азербайджана, были совершены Ходжалинский геноцид и массовые убийства азербайджанского населения, США, как постоянный член Совбеза ООН, не пытались предотвратить эти действия, а напротив, приняли 907-ю поправку против Азербайджана. <…>В результате финансовая поддержка США помогла Армении оккупировать азербайджанские земли»
- Милли Меджлис АР
Кроме этого парламент Азербайджана выразил решительность в поддержке международных прав и в том, что страна всегда будет отвечать на негативные действия в ее сторону.
"Милли Меджлис еще раз заявляет, что Азербайджан, опираясь на нормы и принципы международного права, всегда будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги (предпринимаемыми против страны)"
– парламент Азербайджана