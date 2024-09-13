Вестник Кавказа

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале ко Дню города открыли новую парковую зону возле Вузовского озера. При обустройстве общественно пространства создан «дикий парк» и построена смотровая башня.

Возле Вузовского озера в дагестанской столице был открыт ко Дню города новый парк.

«Сегодня в День города, Махачкала пополнилась еще одним новым общественным пространством – парковой зоной на территории Вузовского озера. На благоустроенной территории площадью 9 тысяч квадратных метров предусмотрены прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Все это гармонично вписывается в природу, сохраняя уникальный природный ландшафт и зеленые насаждения»

– первый заместитель главы города Нариман Темуркаев

При его создании архитекторы и дизайнеры старались сохранить естественные особенности ландшафта. Также было решено создать так называемый «дикий парк», где гармонично сочетаются элементы природы и элементы городской инфраструктуры.

Каждый участок парковой зоны был спроектирован с учетом биоразнообразия региона и рационального использования растительных ресурсов.

Также парковая зона предлагает возможности для занятий спортом, проведения фотосессий и просто прогулок на свежем воздухе.

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