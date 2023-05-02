Парашютиста, разбившегося в Турции, спасли

Туриста, упавшего на скалы в результате полета с парашютом, спасли в Турции. Им оказался 40-летний гражданин Польши.
Ранее сообщалось, что парашютист упал в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Сообщалось, что предположительно россиянин потерпел крушение.
После ЧП была развернута спасательная операция, сегодня мужчину удалось эвакуировать со скалы над морем.
"Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу",
– говорится в сообщении.
Личность пострадавшего туриста установлена, им оказался польский гражданин Пабло Вилксе. Мужчине 40 лет, в результате несчастного случая он получил многочисленные переломы, однако его жизнь вне опасности.