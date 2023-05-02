Парашютиста, разбившегося в Турции, спасли

Опубликовано: 12:03, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой Аланье накануне вечером разбился парашютист. Сегодня мужчину удалось спасти. Его личность установлена - это не российский, а польский турист.

Туриста, упавшего на скалы в результате полета с парашютом, спасли в Турции. Им оказался 40-летний гражданин Польши.

Ранее сообщалось, что парашютист упал в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Сообщалось, что предположительно россиянин потерпел крушение.

После ЧП была развернута спасательная операция, сегодня мужчину удалось эвакуировать со скалы над морем.

"Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу",

– говорится в сообщении.

Личность пострадавшего туриста установлена, им оказался польский гражданин Пабло Вилксе. Мужчине 40 лет, в результате несчастного случая он получил многочисленные переломы, однако его жизнь вне опасности.