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Парашютиста, разбившегося в Турции, спасли

Парашютиста, разбившегося в Турции, спасли
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецкой Аланье накануне вечером разбился парашютист. Сегодня мужчину удалось спасти. Его личность установлена - это не российский, а польский турист.

Туриста, упавшего на скалы в результате полета с парашютом, спасли в Турции. Им оказался 40-летний гражданин Польши.

Ранее сообщалось, что парашютист упал в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Сообщалось, что предположительно россиянин потерпел крушение.

После ЧП была развернута спасательная операция, сегодня мужчину удалось эвакуировать со скалы над морем.

"Планировалось эвакуировать мужчину вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог выполнить задачу. В итоге мужчину с помощью веревки в ходе 10-часовой операции сняли со скал и подтянули к катеру береговой охраны в море, после чего уже эвакуировали на сушу",

– говорится в сообщении.

Личность пострадавшего туриста установлена, им оказался польский гражданин Пабло Вилксе. Мужчине 40 лет, в результате несчастного случая он получил многочисленные переломы, однако его жизнь вне опасности.

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