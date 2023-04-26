Туристы с Урала едва не погибли в горах Сочи

Опубликовано: 22:34, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мать и несовершеннолетний сын пострадали, упав со скалы, во время похода к Ачипсинским водопадам в Сочи. Подросток вызвал спасателей, которые эвакуировали их на вертолете.

ЧП произошло с матерью и сыном, которые приехали из Екатеринбурга, чтобы совершить поход по горам Сочи, рассказали в МЧС РФ.

Несовершеннолетний юноша обратился по телефону к спасателям. Он рассказал, что вместе с матерью упал со скалы. Инцидент произошел с ними на склоне хребта Ачишхо. В результате у подростка 16-ти лет была повреждена нога. Его мать пострадала серьезнее - она ударилась головой и получила ЧМТ, так что была в бессознательном состоянии.

Спасатели прилетели на вертолете. Они нашли туристов на высоте 1 тыс 850 м. Оказав первую помощь, специалисты подняли туристов на борт и доставили к врачам "скорой".

Известно, что мать с сыном выбрали для похода маршрут, который сейчас закрыт. Туристы совершили и еще одну ошибку, не зарегистрировавшись в МЧС.