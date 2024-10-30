Памятник легендарному советскому борцу возвели в Дагестане

В Каспийске открыли памятник борцу Владимиру Юмину. На церемонию пришли министр спорта, мэр города и известные спортсмены.
Торжественная церемония открытия памятника легендарному советскому борцу вольного стиля Владимиру Юмину прошла в Каспийске.
Как пишет издание РИА Дагестан, в мероприятии участвовали премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава МВД Абдурашид Магомедов, мэр города Борис Гонцов.
Кроме того, на открытии присутствовали министр спорта региона Сажид Сажидов и двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.
Все присутствующие возложили цветы к монументу. Памятник установлен на проспекте Орджоникидзе.