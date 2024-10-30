Вестник Кавказа

Памятник легендарному советскому борцу возвели в Дагестане

Памятник легендарному советскому борцу возвели в Дагестане
В Каспийске открыли памятник борцу Владимиру Юмину. На церемонию пришли министр спорта, мэр города и известные спортсмены.

Торжественная церемония открытия памятника легендарному советскому борцу вольного стиля Владимиру Юмину прошла в Каспийске.

Как пишет издание РИА Дагестан, в мероприятии участвовали премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава МВД Абдурашид Магомедов, мэр города Борис Гонцов.

Кроме того, на открытии присутствовали министр спорта региона Сажид Сажидов и двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Все присутствующие возложили цветы к монументу. Памятник установлен на проспекте Орджоникидзе.

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