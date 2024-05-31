Памятник казахской домбре украсил турецкую Анталью (ВИДЕО)

В районе Кепез турецкой курортной Антальи появился четырехметровый памятник казахской домбре. Национальный музыкальный инструмент очень популярен в Турции, местные жители все чаще берут уроки игры на нем.

В курортной турецкой Анталье открылся памятник народному казахскому музыкальному инструменту домбре – он установлен в районе Кепез, в самом центре парка имени казахского поэта и акына Жамбыла Жабаева.

В торжественной церемонии открытия монумента участвовали представители местной администрации, дипломаты, общественные деятели, а также жители и гости города. Высота монумента вместе с пьедесталом составляет 4 м 20 см, а инициатором возведения памятника стало генеральное консульство Казахстана в Алании, сообщает 24KZ.

Цель проекта – продвинуть национальные ценности казахского народа и создать в курортном городе зону притяжения для туристов из Казахстана.

"Домбра – музыкальный инструмент не только казахского, но и тюркского происхождения. Такие турецкие инструменты, как баглама и джура, появились от домбры. Особенно радует, что монумент установили в Анталье. Сюда часто приезжают казахи"

- губернатор Антальи Хулуси Шахин

Особенность памятника состоит еще и в том, что он – первый, построенный за рубежом. И то, что этой страной стала Турция, не случайно: именно здесь интерес к двухструнному музыкальному инструменту в последние годы значительно вырос – домбра часто звучит на мероприятиях, а местные жители стали брать уроки домбры, отметил Куат Канафеев, генеральный консул Казахстана в Анталье.