Памятник Ататюрку появился в Алматы

В сквере Ататюрка в Алматы сегодня состоялась церемония открытия памятника Ататюрку. Монумент стал символом партнерских отношений Казахстана и Турции.

В Алматы торжественно открыли памятник Мустафе Кемалю Ататюрку - первому президенту Турции.

Монумент установили в сквере, который в прошлом году получил имя Ататюрка.

Выступая на церемонии открытия памятника министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила поднявшиеся на новый уровень отношения Казахстана и Турции.

«Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие»

– министр

Она отметила символизм памятника - это не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

В мероприятии приняли участие также посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, генсек ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры и другие жители города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее получил установить памятник Ататюрку в честь 100-летия Турции.