Падающий столб парализовал движение в Ставрополе

Опора ЛЭП на оживленном Российском проспекте неожиданно начала качаться из стороны в сторону и нависать над дорогой в Ставрополе. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение.

ЧП со столбом освещения произошло в Ставрополе, фото и видео с места событий публикует пресс-служба краевого управления ГИБДД.

На проспекте Российском в Промышленном районе краевой столицы, неподалеку от музея "Россия – Моя история", опора ЛЭП потеряла устойчивость и начала буквально качаться на месте, нависая над проезжей частью – судя по ролику, ее удерживают на месте только провода.

Опасный участок был перекрыт. Дорожные полицейские перенаправляют автомобили на улицу Ивана Щипакина.

Проблему устраняют работники экстренных служб.