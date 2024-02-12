Вестник Кавказа

Падающий столб парализовал движение в Ставрополе

Падающий столб парализовал движение в Ставрополе
© Фото: ГИБДД Ставропольского края
Опора ЛЭП на оживленном Российском проспекте неожиданно начала качаться из стороны в сторону и нависать над дорогой в Ставрополе. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение.

ЧП со столбом освещения произошло в Ставрополе, фото и видео с места событий публикует пресс-служба краевого управления ГИБДД.

На проспекте Российском в Промышленном районе краевой столицы, неподалеку от музея "Россия – Моя история", опора ЛЭП потеряла устойчивость и начала буквально качаться на месте, нависая над проезжей частью – судя по ролику, ее удерживают на месте только провода.

Опасный участок был перекрыт. Дорожные полицейские перенаправляют автомобили на улицу Ивана Щипакина.

Проблему устраняют работники экстренных служб.

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