Отрицательных цен на газ в Европе ждут эксперты

Опубликовано: 18:28, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ в Европе продолжает дешеветь. Из-за низкого спроса и постоянного предложения не исключена ситуация, когда продавцы будут платить покупателям, чтобы те забрали у них голубое топливо.

Отрицательные цены на газ могут установиться в скором времени в Европе, не исключают участники ежегодной выставки E-World energy fair.

Как пишет Bloomberg, продавцы могут начать доплачивать покупателям уже летом. Это произойдет, если спрос останется низким, а предложение - избыточным. Предполагается, впрочем, что такое положение дел будет недолгим.

Стоимость газа уже почти достигла того уровня, на котором она находилась до кризиса. На уходящей неделе биржевые цены на газ уже упали ниже $300 за 1 тыс кубометров.

Отрицательными цены на газ будут, по всей видимости, в определенные часы или дни. Однако не исключено, что это будет повторяться неоднократно.

Еще один, более вероятный сценарий - падение цен до уровня ниже €10.