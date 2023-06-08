Отравление сидром - точное число жертв назвали в Минздраве

Опубликовано: 17:46, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России контрафактным сидром отравились 97 человек. Умер 31 человек, попробовавший данный напиток.

Слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" из Самары убил 31 человека, такие данные озвучили в Минздраве РФ сегодня.

Опасный сидр продавался в различных регионах страны, а также в Казахстане. Больше всего смертей потребителей суррогатного напитка зафиксировано в Ульяновской и в Самарской области, также летальные случаи зарегистрированы в Нижегородской области и в Удмуртии.

Всего отравились контрафактом 97 человек, треть погибла. Большинство пострадавших госпитализированы. В министерстве уточнили, что 25 пациентов сегодня находятся в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.

Откуда взялся ядовитый спирт?

Ведется уголовное расследование. Уже выяснилось, откуда взялся отравленный спирт. По данным МВД, спиртосодержащая жидкость была украдена со склада при ГУ МВД России по Самарской области. Жидкость, ранее изъятая как подозрительная, хранилась на складе с 2012 года.