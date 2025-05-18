Вестник Кавказа

Отношения Москвы и Тегерана развиваются по всем направлениям – Шойгу

Отношения Москвы и Тегерана развиваются по всем направлениям – Шойгу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем направлениям. Он отметил, что президенты двух стран регулярно общаются.

Российско-иранское партнерство активно развивается по всем направлениям, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече со своим коллегой из Тегерана Али Акбаром Ахмадианом.

Он отметил, что отношения развиваются по всем направлениям в русле ориентиров, заданным руководством России и Ирана. Шойгу добавил, что президенты стран регулярно общаются.

Секретарь также напомнил о телефонном разговоре Владимира Путина с Масудом Пезешкианом 6 мая. Он подчеркнул, что это отражает высокий уровень двустороннего политического диалога.

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