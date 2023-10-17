Отменить НДС на елки и мандарины отказались в России

НДС на главные атрибуты Нового года – ели и мандарины – останется без изменений: соответствующее предложение депутата не поддержали в Минфине.

Правительство РФ отвергло инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова об обнулении НДС на новогодние елки и мандарины, аргументы против изложил замминистра Владимир Колычев.

Как пишет ТАСС, представитель "Новых людей" Даванков утверждал, что введение нулевой ставки позволит снизить цены на эти товары, без которых не обходится ни один Новый год.

"Как показывает практика применения НДС, снижение ставки НДС не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) для конечного потребителя"

– Колычев

Чиновник уточнил, что мандарины в РФ и так продаются с НДС 10%.

В целом, по словам замминистра, обнуление и без того пониженной ставки налога на мандарины может спровоцировать аналогичные предложения и по другим товарам. А это уже чревато убытками для бюджета.