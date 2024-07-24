Отдыхающий погиб на анапском пляже

Блогер сообщил о гибели человека на анапском пляже. Мужчину не смогли откачать. На курорте сегодня были установлены желтые флаги.

На пляже по Кольцевой в Анапе погиб мужчина, сообщил местный блогер Юрий Озаровский.

Трагедия произошла сегодня. Спасатели не смогли откачать отдыхавшего. Подписчики отметили, что на пляже были установлены желтые флаги.

Ранее власти города говорили о том, что означает желтый флаг – ограничение купания. Мэрия предупредила, что детям и лицам с хроническими заболеваниями опасно находиться в воде.