Вестник Кавказа

Отдыхающий погиб на анапском пляже

Отдыхающий погиб на анапском пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Блогер сообщил о гибели человека на анапском пляже. Мужчину не смогли откачать. На курорте сегодня были установлены желтые флаги.

На пляже по Кольцевой в Анапе погиб мужчина, сообщил местный блогер Юрий Озаровский.

Трагедия произошла сегодня. Спасатели не смогли откачать отдыхавшего. Подписчики отметили, что на пляже были установлены желтые флаги.

Ранее власти города говорили о том, что означает желтый флаг – ограничение купания. Мэрия предупредила, что детям и лицам с хроническими заболеваниями опасно находиться в воде.

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