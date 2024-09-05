Вестник Кавказа

Отдых в Пятигорске стал популярнее в октябре

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© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. В октябре количество бронирований отелей в Пятигорске выросло на 19%. Такая же положительная динамика наблюдается в Сочи и Анапе.

Отели в Пятигорске демонстрируют положительные показатели: уровень бронирований на октябрь вырос на 19% в сравнении с 2023 годом, рассказали в сервисе «Островок».

Спрос увеличился не только в курортном городе Ставрополья, но и в Краснодарском крае. Увеличение числа бронирований заметили в Сочи и Анапе, на 17% и 29% соответственно.

В целом внутренний туризм стал популярнее среди россиян. Количество бронирований выросло на 10% по отношению к 2023 году. Это несмотря на повышение цен на размещение в отелях на 18%. В среднем номер на одну ночь можно снять за 4,7 тыс рублей.

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