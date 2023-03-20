Отдых в Иране подешевел для россиян вдвое

В этом году туры в Иран из России стали значительно доступнее, чем в прошлом. Однако направление еще остается экзотическим и не слишком популярным.

В два раза снизилась стоимость туров в Иран из России в этом году, поделились в АТОР.

Туры стали доступнее благодаря тому, что подешевела авиаперевозка, а также потому, что иранские компании снизили цены. При этом Иран в 2024, как и в 2023 году, не слишком популярное направление для отдыха, отметили в Ассоциации.

«Иран по-прежнему остается страной немассового спроса среди туристов. Росту турпотока мешают отсутствие активной маркетинговой кампании со стороны Ирана на российском туррынке, а также далеко не бюджетные цены на организованный отдых»

– АТОР

Чаще всего россияне едут в Иран не ради пляжей, и выбирают экскурсионные туры. В прошлом году средняя стоимость тура на двоих составляла чуть более 200 тыс без перелета, сейчас во столько же обойдется путевка, включающая авиабилеты на двоих.