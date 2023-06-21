Отдых в Абхазии: пляжи Сухума в целом готовы к купальному сезону

Пляжи в Сухуме ждут туристов: в основном они готовы к начавшемуся купальному сезону. МЧС Абхазии опубликовало видео, на котором показало, как выглядят пляжи Сухума сегодня.
Готовность пляжей в Сухуме к новому сезону проверили в МЧС Абхазии.
В ведомстве подчеркнули, что они "в основном" готовы принимать туристов.
В частности, были проверены пляжи гостиниц и домов отдыха, а также арендованные территории.
Они должны были соответствовать следующим критериям:
- чистое дно моря,
- наличие прибрежной инфраструктуры,
- работающие спасательные пункты.
"По словам представителей столичной администрации, в кратчайшие сроки ограничительные буи и спасательные пункты будут развернуты и на общегородских пляжах"
– МЧС Абхазии