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Отдых в Абхазии: пляжи Сухума в целом готовы к купальному сезону

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пляжи в Сухуме ждут туристов: в основном они готовы к начавшемуся купальному сезону. МЧС Абхазии опубликовало видео, на котором показало, как выглядят пляжи Сухума сегодня.

Готовность пляжей в Сухуме к новому сезону проверили в МЧС Абхазии.

В ведомстве подчеркнули, что они "в основном" готовы принимать туристов.

В частности, были проверены пляжи гостиниц и домов отдыха, а также арендованные территории.

Они должны были соответствовать следующим критериям:

  • чистое дно моря,
  • наличие прибрежной инфраструктуры,
  • работающие спасательные пункты.

"По словам представителей столичной администрации, в кратчайшие сроки ограничительные буи и спасательные пункты будут развернуты и на общегородских пляжах"

– МЧС Абхазии

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