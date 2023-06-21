Отдых в Абхазии: пляжи Сухума в целом готовы к купальному сезону

Опубликовано: 20:26, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Сухуме ждут туристов: в основном они готовы к начавшемуся купальному сезону. МЧС Абхазии опубликовало видео, на котором показало, как выглядят пляжи Сухума сегодня.

Готовность пляжей в Сухуме к новому сезону проверили в МЧС Абхазии.

В ведомстве подчеркнули, что они "в основном" готовы принимать туристов.

В частности, были проверены пляжи гостиниц и домов отдыха, а также арендованные территории.

Они должны были соответствовать следующим критериям:

чистое дно моря,

наличие прибрежной инфраструктуры,

работающие спасательные пункты.

"По словам представителей столичной администрации, в кратчайшие сроки ограничительные буи и спасательные пункты будут развернуты и на общегородских пляжах"

– МЧС Абхазии