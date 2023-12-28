От вируса зомби в США умерли два человека

Впервые ученые подтвердили смерть людей от зомби-вируса. Погибшие - жители США, которые употребляли в пищу мясо диких оленей.

Вирус зомби оленей может атаковать людей и даже приводить к смертельным исходам, следует из нового исследования ученых.

Двое американских жителей умерли, как установили специалисты, в результате заражения зомби-вирусом. Это первые подтвержденные случаи среди людей.

В 2022 году в США умер пожилой охотник, мужчина, несмотря на распространение вируса зомби среди оленей в его местности, продолжал охотиться и питаться мясом животных. По данным ученых, вскоре после заражения вирусом у 72-летнего мужчины стремительно развилась деменция, затем он скоропостижно умер.

Вскоре после этого умер еще один охотник, также употреблявший мясо подстреленных им оленей. Мужчины были знакомы и охотились в регионе, где была зарегистрирована вспышка вируса зомби у животных.

Поначалу обоим мужчинам поставили один диагноз, считалось что их убила редчайшая болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая поражает головной мозг. Позже в результате тщательного исследования было установлено: американские охотники умерли, заболев после употребления зараженной зомби вирусом оленины.

Новейшие исследования в лабораторных условиях подтвердили, что зомби вирусом также могут заражаться и другие животные, а не только олени.