Осенью Казахстан примет "Дни России"

Опубликовано: 2:34, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этой осенью в Казахстане пройдут "Дни России", в котором примут участие представители многих российских регионов. Они будут посвящены культурно-историческому и духовному наследию двух стран, но не ограничатся только культурным обменом.

Нынешней осенью в Казахстане состоятся "Дни России", в проведении которых примут активное участие российские регионы, сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Крупномасштабный проект будет включать в себя, помимо культурных, мероприятия духовного характера, рассказала Манилова на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и сената парламента Казахстана, передает РИА Новости.

В программу Дней России в Казахстане войдут форум с участием выдающихся деятелей культуры двух стран, он будет посвящен общему культурно-историческому и духовному наследию. В рамках дней культуры пройдут тематические мастер-классы по музейному делу, акция по реставрации культурных ценностей, и, конечно, концерты и выставки.

Также в рамках форума запланирована конференция кинематографистов, в рамках которой пройдет показ ретроспективного фильма производства киностудии "Казахфильм" 1970 года "Песнь о Маншук" – пулеметчице из Казахстана, ставшей первой казахской женщиной-героем Советского Союза.