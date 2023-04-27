Оружие в школы Армении будет поступать по-новому

Опубликовано: 11:12, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Правительство Армении изменило правила выдачи оружия школам. Теперь дети будут получать только такое оружие, которое невозможно сделать боевым.

Армянские власти внесли изменения в правила по учебному оружию в школах и прочих образовательных заведениях, их утвердило правительство Армении.

Согласно нововведению, в руки школьников может попадать только оружие, которое нельзя переделать из учебного в боевое.

Ответственным за учет оружия в школах назначено Минобразования. Ежегодно ведомство будет составлять заявку в Минобороны. Военное ведомство будет выдавать необходимое детям оружие посредством отделов полиции.

Люди, которые будут нести ответственность за хранение оружия, будут назначаться и в самих школах. По всей видимости, этим будут заниматься директор и преподаватель начальной военной подготовки.