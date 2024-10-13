Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии увидела угрозу в Зурабишвили

Оппозиция в Грузии увидела угрозу в Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Президент Грузии взрывает оппозиционные силы страны изнутри, считают в партии "Гирчи". Причина в ее позиции по "Грузинской хартии".

Президент Саломе Зурабишвили внедрена в оппозицию Грузии, считает лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Такое мнение он выразил после сообщения Зурабишвили о том, что "Грузинскую хартию" поддержал посол ЕС.

Ранее "Грузинскую хартию" Зурабишвили подписали четыре главных оппозиционных движения в Грузии. Они подтверждают, что привержены документу, однако не поддерживают план по объявлению кандидата в премьер-министры в техническом правительстве Грузии до парламентских выборов, назначенных на 26 октября.

Хартия подразумевает проведение в стране реформ после выборов, следование европейскому курсу, отказ от закона об иноагентах и другое. По плану президента, выполнением реформ должно будет заняться техническое правительство. После этого в Грузии должны будут вновь состояться выборы в парламент - досрочные.

"Саломе Зурабишвили взрывает оппозицию изнутри. Ее заявления никогда не адекватны тому, что происходит в стране. Зурабишвили – троянский конь "Грузинской мечты", и поэтому она должна делать такие заявления, которые создадут проблемы, в том числе репутации западных институтов в Грузии"

– Хвичия

При этом в "Грузинской мечте" также отмечают неподобающие шаги президента. Председатель действующего грузинского парламента Шалва Папуашвили заметил, что включенность Зурабишвили в предвыборную кампанию против правящей партии - антиконституционно, как и обсуждение с иностранными силами внутриполитического устройства Грузии.

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