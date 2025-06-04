Вестник Кавказа

Оппозиция продолжает мешать Грузии вступить в ЕС – Кобахидзе

Оппозиция продолжает мешать Грузии вступить в ЕС – Кобахидзе
© Фото: официальные соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что радикальная оппозиция продолжает мешать Тбилиси интегрироваться в Евросоюз. По его словам, она выступала против визовой либерализации, статуса кандидата и переговоров.

Представители оппозиции продолжают мешать процессу вступления Грузии в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Оппозиция непосредственно ходила по коридорам европейских структур и выступала против предоставления Грузии визовой либерализации, когда принималось это решение"

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что после этого радикальная оппозиция открыто выступала против статуса Грузии кандидата в ЕС и начала переговоров.

Оппозиция работает против жизненно важных национальных интересов Грузии, они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и продолжают делать это до сих пор, подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что отношения Грузии и ЕС начали портиться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах. Еще больше они ухудшились осенью 2024 года, когда Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает процесс евроинтеграции до 2028 года, что вызвало волну недовольства как внутри страны, так и в Брюсселе.

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