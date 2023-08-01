Оппозиция может лишить Грузию туристов из России и $1 млрд в год

Опубликовано: 12:00, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Годовой ущерб экономике Грузии в отсутствии российских туристов составит $1 млрд. Столько Грузия недосчитается, если будет введен - как того требует оппозиция - запрет на въезд для россиян.

Радикальная грузинская оппозиция может лишить страну ежегодного дохода в размере $1 млрд - именно столько приносят Грузии гости из России.

Напомним, накануне в порту Батуми сторонники ЕНД устроили акцию протеста в связи с заходом в порт иностранного лайнера с российскими туристами. Порт был оцеплен правоохранителями, оппозиционеры устраивали стычки с полицией и бросали яйца в автобусы с туристами. В результате круизный лайнер покинул Батуми раньше намеренного срока. По некоторым данным, компания может убрать остановку судна в Грузии из маршрута из-за поведения оппозиции.

"Подобное безответственное требование радикальной оппозиции нанесет очень серьезный ущерб экономике Грузии. Если российские туристы не будут посещать страну, грузинская экономика в год потеряет $1 млрд, и это при том, что наша экономика составляет $30 млрд"

– председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе

Он заметил, что провокации радикалов идут в разрез с интересами Грузии - как экономическими, так и политическими.

"Каждый подобный круизный рейс приносит нашей экономике доход в 350 тысяч лари ($170 тыс.. Это небольшие деньги, но, если оппозиция могла бы нанести ущерб стране в размере 350 млн лари, она пошла бы на это"

– Кобахидзе

По его словам, население Грузии не поддерживает такого отношения к туристам, акции устраивают несколько десятков человек.

"Со всей Грузии оппозиция собрала всего 150 своих активистов и привезла в Батуми, этим все сказано"

– Кобахидзе