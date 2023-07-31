Лайнер с российскими туристами уплыл из Батуми

Опубликовано: 20:55, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круизный корабль с россиянами покинул Батуми. Ранее его прибытие в городской порт вызвало недовольства ряда оппозиционеров.

Порт Батуми покинул круизный корабль с Astoria grande. Об этом пишут местные СМИ.

"Лайнер покинул Батуми раньше запланированного. Круизный корабль с россиянами на борту прибыл в Батуми на фоне акций и покинул грузинский город так же на фоне протестов"

– пишет агентство Batumelebi

Ранее в Батуми вспыхнули протесты из-за прибытия в городской порт круизного корабляс россиянами. Автобусы с туристами забросали яйцами и бутылками. Полиция задержала более 20 человек.