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Лайнер с российскими туристами уплыл из Батуми

Лайнер с российскими туристами уплыл из Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Круизный корабль с россиянами покинул Батуми. Ранее его прибытие в городской порт вызвало недовольства ряда оппозиционеров.

Порт Батуми покинул круизный корабль с Astoria grande. Об этом пишут местные СМИ.

"Лайнер покинул Батуми раньше запланированного. Круизный корабль с россиянами на борту прибыл в Батуми на фоне акций и покинул грузинский город так же на фоне протестов"

– пишет агентство Batumelebi

Ранее в Батуми вспыхнули протесты из-за прибытия в городской порт круизного корабляс россиянами. Автобусы с туристами забросали яйцами и бутылками. Полиция задержала более 20 человек.

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