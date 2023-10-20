Оползень в Грузии 2023: поисковые работы продолжаются

Опубликовано: 20:15, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оползень в Шови, унесший в августе жизни десятков человек, все еще не отдает одну из своих жертв: до сих пор не найдено тело пропавшего мальчика.

Поисковые работы не прекращаются с августа на месте схода оползня на курорте Шови, расположенном в Западной Грузии в регионе Рача Лечхуми и Квемо Сванети. Об этом рассказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе.

Он подчеркнул, что сход смертельного оползня стал трагедией не только для региона, но и для всей страны.

Чиновник выразит соболезнования родным и близким жертв, передает Sputnik Грузия.

"Из 33 пропавших найдены тела 32 человек, продолжаются поиски еще одного мальчика"

– губернатор