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Оползень в Грузии 2023: поисковые работы продолжаются

Оползень в Грузии 2023: поисковые работы продолжаются
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Оползень в Шови, унесший в августе жизни десятков человек, все еще не отдает одну из своих жертв: до сих пор не найдено тело пропавшего мальчика.

Поисковые работы не прекращаются с августа на месте схода оползня на курорте Шови, расположенном в Западной Грузии в регионе Рача Лечхуми и Квемо Сванети. Об этом рассказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе.

Он подчеркнул, что сход смертельного оползня стал трагедией не только для региона, но и для всей страны.

Чиновник выразит соболезнования родным и близким жертв, передает Sputnik Грузия.

"Из 33 пропавших найдены тела 32 человек, продолжаются поиски еще одного мальчика"

– губернатор

В Шови найдено тело еще одной жертвы схода оползня

В Шови найдено тело еще одной жертвы схода оползня

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