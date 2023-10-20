Оползень в Грузии 2023: поисковые работы продолжаются

Оползень в Шови, унесший в августе жизни десятков человек, все еще не отдает одну из своих жертв: до сих пор не найдено тело пропавшего мальчика.
Поисковые работы не прекращаются с августа на месте схода оползня на курорте Шови, расположенном в Западной Грузии в регионе Рача Лечхуми и Квемо Сванети. Об этом рассказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе.
Он подчеркнул, что сход смертельного оползня стал трагедией не только для региона, но и для всей страны.
Чиновник выразит соболезнования родным и близким жертв, передает Sputnik Грузия.
"Из 33 пропавших найдены тела 32 человек, продолжаются поиски еще одного мальчика"
– губернатор