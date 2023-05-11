ООН работает над разблокированием российских судов с удобрениями

Опубликовано: 20:58, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Застрявшие суда с российскими удобрениями должны отправиться в нуждающиеся страны, заявили сегодня в ООН. Там подчеркнули, что работают сейчас над этим вопросом.

ООН работает сейчас над тем, чтобы разблокировать российские суда с удобрениями, застрявшие в портах. Об этом сегодня сообщил официальный представитель генсека организации.

По словам Стефана Дюжаррика, необходимо позволить этим судам возобновить движение и доплыть до нуждающихся стран.

Ранее в Госдепе США рассказали, что ООН помогла России решить ряд конкретных проблем. В частности, там напомнили, что в портах стран Европы застряли грузы с удобрениями из России, которые принадлежат оказавшимся в санкционных списках лицам. В Госдепе подчеркнули, что все это удалось экспортировать в нуждающиеся страны благодаря Всемирной продовольственной программе ООН.

В начале апреля МИД России распространил сообщение, в котором указал, что если к 18 мая не будет решен целый ряд проблем зернового соглашения, то оно продлено не будет. Одной из таких проблем в ведомстве назвали разблокирование активов и счетов российских компаний за рубежом, которые связаны с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.