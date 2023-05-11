Назван предполагаемый срок продления зерновой сделки

Опубликовано: 20:05, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С большой вероятностью сделка по зерну, переговоры по которой завершились сегодня в Стамбуле, будет продлена на два месяца. Об этом рассказал источник по итогу четырехсторонней встречи.

Сделка по зерну, если стороны придут к соглашению, скорее всего будет пролонгирована на 2 месяца - то есть до середины июля, таким мнением поделился сегодня источник в Стамбуле.

"Сделка будет продлена на два месяца - скорее всего"

– источник ТАСС

Двухдневные переговоры по вопросу пролонгации черноморской инициативы завершились сегодня в Стамбуле. Встреча между Россией, Турцией, Украиной и ООН проходила на высоком уровне, переговоры вели замминистры внешнеполитических ведомств. Никаких решений по сделке итогу диалога принято не было, стороны условились продолжить обсуждения проблемных вопросов. Новых встреч высокого уровня не планируется.

"Еще остается какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы"

– замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Россия не раз указывала на однобокое исполнение сделки. Долгосрочное продление и расширение черноморской инициативы не входят в список интересов Москвы. В настоящее время продлить на какое-то время соглашение российская сторона готова только при наличии гарантий выполнения ее требований.