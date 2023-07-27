ООН обсуждала с Россией дальнейшую судьбу зернового соглашения

Опубликовано: 18:36, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ООН сообщили о намерении продолжить контакты по черноморской инициативе с Москвой, Анкарой и Киевом. В организации нацелены на восстановление сделки.

Организация Объединенных Наций обсуждала с Россией вопрос дальнейшей судьбы зерновой сделки. Об этом сообщил 27 июля генсек ООН.

По словам Антони Гутерриша, они находятся в контакте со всеми участниками соглашения.

"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу"

– генсек ООН

Он также подчеркнул, что организация делает все, что в ее силах, чтобы на мировые рынки попадали продовольствие и удобрения из РФ и Украины.