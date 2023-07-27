ООН обсуждала с Россией дальнейшую судьбу зернового соглашения

В ООН сообщили о намерении продолжить контакты по черноморской инициативе с Москвой, Анкарой и Киевом. В организации нацелены на восстановление сделки.
Организация Объединенных Наций обсуждала с Россией вопрос дальнейшей судьбы зерновой сделки. Об этом сообщил 27 июля генсек ООН.
По словам Антони Гутерриша, они находятся в контакте со всеми участниками соглашения.
"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу"
– генсек ООН
Он также подчеркнул, что организация делает все, что в ее силах, чтобы на мировые рынки попадали продовольствие и удобрения из РФ и Украины.