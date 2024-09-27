Око за око: Иран предупредил Израиль

Если Израиль предпримет ответную атаку на Иран, то армия страны будет вынуждена в ответ применить весь имеющийся в ее распоряжении арсенал, хотя Тегеран и не намерен разжигать войну, заявил президент ИРИ.

Армия Ирана готова дать мощный отпор Израилю, если тот предпримет возможную ответную атаку – у страны просто нет иного выбора, заявил на брифинге в Дохе после переговоров с эмиром Катара президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает 24.kz.

"Мы не стремимся к войне или кровопролитию. С тех пор, как я занял пост президента, каждая моя речь подчеркивала наше желание мира и безопасности. Ни одна страна или регион не могут процветать в условиях войны. Однако у нас не осталось иного выбора, кроме как ответить"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, спустя сутки после начала израильского наземного наступления на Ливан Иран нанес удар по Израилю, выпустив по целям на его территории около 180 баллистических ракет – это была гораздо более масштабная атака, чем в апреле, когда Иран запускал беспилотники и ракеты по израильским целям в отместку за гибель своих военных и дипломатов в Сирии.