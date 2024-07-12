Вестник Кавказа

Огонь охватил частную подстанцию в Сочи

Огонь охватил частную подстанцию в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Сочи пылает частная электроподстанция: огонь тушат специалисты-спасатели, информации об отключении электроэнергии в городе пока не поступало.

Сегодня днем практически в центре курортного Сочи загорелась электроподстанция, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Трансформаторная подстанция не состоит на балансе Сочинских электрических сетей. Энергообъект потребительский (частный). Ответственность за содержание энергообъекта полностью лежит на плечах владельцев"

- Сочинские электросети

Подстанция расположена на улице Юных Ленинцев, в центре города. Площадь возгорания пока неизвестна, сведений о пострадавших тоже не поступало, информация об отключении электроэнергии в городе тоже отсутствует, передает РИА Новости.

На место возгорания уже прибыли бригады огнеборцев МЧС, идет тушение пожара.

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