Огонь охватил частную подстанцию в Сочи

В центре Сочи пылает частная электроподстанция: огонь тушат специалисты-спасатели, информации об отключении электроэнергии в городе пока не поступало.
Сегодня днем практически в центре курортного Сочи загорелась электроподстанция, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Трансформаторная подстанция не состоит на балансе Сочинских электрических сетей. Энергообъект потребительский (частный). Ответственность за содержание энергообъекта полностью лежит на плечах владельцев"
- Сочинские электросети
Подстанция расположена на улице Юных Ленинцев, в центре города. Площадь возгорания пока неизвестна, сведений о пострадавших тоже не поступало, информация об отключении электроэнергии в городе тоже отсутствует, передает РИА Новости.
На место возгорания уже прибыли бригады огнеборцев МЧС, идет тушение пожара.