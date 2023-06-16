ОГЭ и ЕГЭ в Дагестане: сотни работ аннулированы из-за нарушений

Опубликовано: 17:38, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работы ОГЭ и ЕГЭ, написанные с нарушениями, аннулированы в Дагестане. На данный момент их количество приближается к 300. Оформлены протоколы об административных правонарушениях.

Почти 300 работ ОГЭ и ЕГЭ в Дагестане не будут зачтены из-за нарушений, допущенных при сдаче экзаменов. Об этом сообщили в республиканском Минобрнауки.

"На сегодняшний день количество аннулированных работ на ЕГЭ составляет 58 из 36 790 выполненных работ, на ОГЭ - 222 работы из 155 559 выполненных работ, выписано 96 протоколов об административных правонарушениях на участников и организаторов экзаменов"

– пресс-служба ведомства

Массовые нарушения на ОГЭ в Дагестане

Некоторое время назад появилась глава министерства признал, что во время ОГЭ в Курахском районе были допущены массовые нарушения. Абсолютное большинство девятиклассников - 96 из 100 - получили помощь со стороны.

В результате глава районного управления образования был отстранен по решению главы Дагестана.