Очередные учения по антитеррору пройдут в Ставрополе

В столице Ставрополья состоятся антитеррористические учения. Жителей призвали не пугаться и сохранятся спокойствие.

Ставропольский мэр Иван Ульянченко сообщил о проведении в краевой столице антитеррористический учений.

Градоначальник подчеркнул, что мероприятия по антитеррору состоятся сегодня с 11:00 по 16:00 мск в воинских частях.

Руководитель города также заявил, что на сегодняшних учениях участники будут применять имитационные гранаты.

В заключение глава Ставрополя призвал местных жителей и гостей столицы не пугаться и сохранять спокойствие.