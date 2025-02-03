Вестник Кавказа

Очередные учения по антитеррору пройдут в Ставрополе

Очередные учения по антитеррору пройдут в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Ставрополья состоятся антитеррористические учения. Жителей призвали не пугаться и сохранятся спокойствие.

Ставропольский мэр Иван Ульянченко сообщил о проведении в краевой столице антитеррористический учений.

Градоначальник подчеркнул, что мероприятия по антитеррору состоятся сегодня с 11:00 по 16:00 мск в воинских частях.

Руководитель города также заявил, что на сегодняшних учениях участники будут применять имитационные гранаты.

В заключение глава Ставрополя призвал местных жителей и гостей столицы не пугаться и сохранять спокойствие.

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