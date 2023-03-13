Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна прекратить расистскую политику

Представители Общины Западного Азербайджана ответили главе правительства Армении на его заявление о том, что возвращение азербайджанцев в своих дома – это подготовка к войне.

Никол Пашинян должен начать уважать этническое разнообразие и прекратить расистскую политику. Такое заявление сделала Община Западного Азербайджана в ответ на высказывание главы правительства Армении о том, что возвращение азербайджанского народа на свою родину - это предвестник войны.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение. Н.Пашинян расценил требования изгнанных из Армении азербайджанцев о возвращении в свои дома как подготовку к войне. Премьер-министр Армении – страны, оккупировавшей территории Азербайджана под предлогом защиты прав армян в Карабахе, мерит все своим аршином»

- Община Западного Азербайджана

В своем сообщении Община Западного Азербайджана подчеркнула, что Азербайджанская Республика всегда ценила этническое разнообразие АР в отличие от властей Армении. Армянской стороне необходимо уважительно относиться ко всем народам и обеспечить азербайджанцам безопасное возвращение в их дома, из которых они были изгнаны по вине властей РА.